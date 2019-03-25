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19:01 | 26.03.2019
В Екатеринбурге провайдер выиграл суд у ТСЖ по делу о размещении сетей
Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома №75 по улице Чайковского было принято оформленное протоколом решение об установлении иным лицам размера оплаты за использование общего имущества МКД. Кроме того, принято решение обязать операторов связи, фактически пользовавшихся общим имуществом собственников помещений в МКД в период с 1 ноября 2015 года по настоящее время, произвести оплату за указанное пользование.
Посчитав, что у оператора связи ООО «Руском» образовалась задолженность по внесению платы за фактическое использование общего имущества, ТСЖ обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском. Исследовав представленные в материалы дела доказательства, судья посчитал, что исковые требования не подлежат удовлетворению, так как размещение оборудования связи в МКД должно быть безвозмездным.
Как сказано в материалах дела со ссылкой на Гражданский кодекс РФ, договор об оказании услуг связи, заключаемый с абонентами, является публичным договором. То есть оператор связи по характеру своей деятельности должен оказать услугу каждому, кто за ней обратится, а отказ от заключения договора при наличии возможности предоставить соответствующие услуги не допускается. То есть обязанность предоставить услуги связи с размещением соответствующего оборудования оператором связи является публичной обязанностью, отказ от выполнения которой закон не допускает. Более того, в случае отказа провайдер рискует нарваться на серьезный штраф.
«Каждый из собственников помещений в многоквартирном доме вправе пользоваться общим имуществом дома, в том числе в целях размещения на нем телекоммуникационного оборудования, которое необходимо для пользования данным собственником услугами связи выбранного этим собственником оператора связи. Следовательно, указанные лица в целях получения ими указанных услуг имеют право обеспечивать размещение в местах общего пользования необходимого оборудования, то есть использовать общее имущество, принадлежащее на праве общей долевой собственности. Заключение собственниками помещений многоквартирного дома с оператором договора на оказание услуг связи фактически говорит о том, что они дали согласие на монтаж оборудования, необходимого для оказания указанных услуг», – сказано в решении суда.
В документе также отмечается, что единственной целью размещения оборудования является предоставление услуг связи исключительно абонентам – владельцам помещений жилого дома, то есть провайдер не использует общедомовое имущество для каких-либо собственных иных целей.
Кроме этого, суд также учел, что стоимость услуги связи формируется из затрат оператора связи, в том числе от затрат, связанных с размещением линий связи. Как следствие, требование платы за размещение оборудования в общих помещениях (при том, что, в его размещении заинтересованы сами собственники помещений МКД), фактически повлечет повышение размера платы за сами услуги связи. В ином случае провайдер и вовсе будет вынужден отказаться от заключения договора с абонентами в связи с экономической нецелесообразностью несения дополнительных затрат.
Добавим, что провайдер «Руском» стал не единственным, на кого подало в суд ТСЖ «Чайковского,75». В настоящее время ТСЖ судится с ещё пятью операторами связи, среди которых как федеральные, так и региональные компании. Ближайшее заседание состоится 28 марта, ответчиком по иску значится ПАО «МТС». С операторов связи ТСЖ намерено взыскать одну и ту же сумму – 99931,34 руб.
© «Вечерние Ведомости»
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