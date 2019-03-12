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Свердловский «город-сугроб» завалило снегом. Жители надеются только на губернатора
Дорожная обстановка серьезно ухудшилась после того, как сегодня днем на Средний Урал обрушился мощный снегопад. Но, судя по отсутствию техники рабочих на дорогах Камышлова, ни мэрия, ни подрядные организации не планируют ликвидировать последствия природной стихии.
Снежные накаты и заваленные снегом остановочные комплексы и дорожные знаки продолжают оставаться бичом города. Межрайонную прокуратура в лице Дениса Боровкова, ГИБДД и чиновников мэрии, судя по всему, совсем не заботит, что сложившаяся ситуация стала угрозой для безопасности пассажиров, пешеходов и автомобилистов.
Напомним, что дороги в Камышлове обслуживает, в том числе, ООО «Стройконсалтинг». В городе её связывают через третьих лиц с бизнесменом Александром Акуловым и семьей бывшего начальника местного ОМВД Владимира Шкаева. Только за последние полгода ООО «Стройконсалтинг» получило муниципальных контрактов на несколько миллионов рублей, при том, что согласно данным ФНС за 2017 год, среднесписочная численность компании составляла всего три человека.
© «Вечерние Ведомости»
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