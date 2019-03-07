Уральцы везут за границу часы и ювелирку стоимостью в десятки миллионов рублей

39 деклараций на часы общей стоимостью почти 71 миллион рублей и 21 декларацию на ювелирные украшения на сумму более 96 миллионов рублей заполнили пассажиры международных рейсов в аэропорту Кольцово, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.24 ноября 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ о расширении перечня стратегически важных товаров. В этот перечень вошли, в частности, ювелирные украшения и часы из драгоценных металлов и камней. При вывозе этих предметов таможенные пошлины не взимаются, но пассажирскую декларацию необходимо заполнить, чтобы при возвращении в Россию не платить пошлину в размере 30% от стоимости вещи, превышающей 10000 долларов (то есть, если, например, часы или украшения стоят 13 тысяч долларов, то пошлина составит 30% от 3 тысяч долларов). Пассажирам международных рейсов, не исполнившим это требование, грозит, как минимум, штраф от 1 миллиона рублей, как максимум – лишение свободы до 7 лет.Ни одного нарушения закона за 3,5 месяца кольцовские таможенники не зафиксировали.«Владельцы дорогих украшений чаще всего законопослушны. Они в курсе изменений в законодательстве. Кроме того, наши инспекторы постоянно ведут разъяснительную работу о необходимости декларировать часы и ювелирные украшения стоимостью свыше 1 миллиона рублей», - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.В частности, в ноябре кольцовские таможенники помогли оформить вылетавшей за границу россиянке пять часов общей стоимостью 16 726 500 рублей и украшения на 24 532 200 рублей.