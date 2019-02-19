Председатель федерации профсоюзов Свердловской области прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

15:59 | 22.02.2019

фото: profsm.biz

Депутат Государственной думы, председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По его мнению, проекты социальной поддержки, предложенные главой государства, могут быть успешно реализованы в Свердловской области.



Так, в качестве первого варианта решения проблем для людей, получающих низкие доходы, предлагается введение так называемого социального контракта. Он предполагает обучение людей конкретной профессии с дальнейшим трудоустройством. В этом случае человек берет на себя обязательства работать по специальности, которой его обучили.



«В Свердловской области людей, получающих низкие доходы, меньше, чем в среднем по России, но эта проблема для нас также актуальна», - отметил Андрей Ветлужских.



Второй вариант социальной поддержки - обучение бизнесу и получение стартового капитала на построение своего дела, и здесь, по мнению Ветлужских, у Свердловской области тоже есть неплохие наработки.



«В Свердловской области практика и подготовка людей выше, чем в среднем по России, потому что здесь под эгидой губернатора реализуются различные программы: развитие малого и среднего бизнеса, инженерная школа, центры наставничества и профориентации, отдельный блок – профориентационные конкурсы, такие, как «Славим человека труда!» - сказал депутат.