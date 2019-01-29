В коттедже председателя думы Сысерти Александра Карамышева проходят обыски с участием спецназа ФСБ

09:35 | 1.02.2019

В поселке Большой Исток проходят обыски в коттедже у председателя думы Сысертского городского округа, бывшего главы муниципалитета Александра Карамышева. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников. Оперативные мероприятия начались в половине шестого утра с участием сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области и оперативников ФСБ. Коттедж (дом Карамышева расположен на перекрестке улицы Красноармейской и Исетского переулка) окружен бойцами силовых спецподразделений ФСБ.



Связаться для комментария с Александром Карамышевым не удалось – сотовый телефон, известный редакции, недоступен. Вероятно, утро пятницы, 1 февраля, выдалось для Александра Геннадьевича действительно недобрым.



По некоторым данным, обыски проводятся по бесфигурантному уголовному делу, связанному с реализацией программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. Как сообщала сысертская газета «Маяк», 11 квартир в доме, построенном семьей Карамышева, по муниципальному контракту были переданы гражданам. При этом будучи тогда еще главой, Карамышев своим специальным постановлением увеличил цену квадратного метра в поселке Октябрьский (изначально в программе стоимость определена в 36470 рублей) до 41041 рубля. За счет повышения стоимости семья градоначальника дополнительно заработала около двух миллионов рублей. Известно, что в последнее время данное уголовное дело активно расследовалось, сотрудниками СКР допрашивались свидетели.