В полиции Первоуральска проводят служебную проверку по факту охоты, устроенной на лося бойцом ППСП

20:00 | 3.01.2019

Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД Первоуральска Владимир Хомяков назначил проведение служебной проверки по факту задержания сотрудника местной полиции, жителя поселка Билимбай Андрея Подгорбунских, который был остановлен инспекторами ГИБДД на трассе «Екатеринбург-Пермь» при перевозке двух тушей лося. Поэтому заявления ГУ МВД России по Свердловской области об отсутствии нарушений, связанных с охотой, как минимум преждевременны.



В редакцию veved.ru поступили документы, свидетельствующие о том, что разрешению на добычу лосей у Андрея Подгорбунских было, но они были выданы на другие лица. Так, одно из разрешений было выдано гражданину Марселю С. в Динасовском охотхозяйстве 2 октября 2018 года, а второе – Андрею Д. 28 сентября председателем Первоуральского общества охотников и рыболовов Василием Мельниковым. Каким образом они оказались у полицейского, было ли ему передоверено право на добычу копытных животных, неизвестно. Кроме этого, документы заполнены ненадлежащим образом.



Напомним, что Андрей Подгорбунских был остановлен инспекторами ГИБДД около 22:00 тридцатого декабря на 298-ом километре автодороги «Екатеринбург-Пермь». Он ехал в автомобиле «Nissan Pathfinder» 2013 года выпуска, принадлежащем его супруге. Инспекторы обнаружили в прицепе туши двух лосей, о чем сообщили в дежурную часть ОМВД Первоуральска. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что Андрей Подгорбунских их коллега – сотрудник отдельного батальона ППСП. Убой лосей им совершен в 8 километрах от деревни Черемша. При себе у Подгорбунских имелось ружье, разрешение на которое выдавал Олег Грехов (временно отстраненный от должности начальник ОМВД Первоуральска, который находится под следствием по обвинению в получении взятки).