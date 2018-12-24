Бывший сотрудник свердловской ИК-54 и несколько заключенных обвиняются в истязании

14:42 | 26.12.2018

В Новолялинский городской суд на рассмотрение передано дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ «Исправительная колония № 54» и пятерых осужденных. В зависимости от роли они обвиняются в причинении физических и психических страданий, иных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, вымогательстве, превышении должностных полномочий.



По версии следствия, в октябре 2015 года на основании указания бывшего заместителя начальника ИК-54 в отношении одного из заключенных было совершено преступление против половой свободы. Кроме того, в декабре 2014 года четверо осужденных, входящих в состав так называемых активистов, по поручению администрации колонии истязали трех вновь прибывших осужденных.



«В частности, осужденные-«активисты» систематически наносили побои указанным троим осужденным, при этом принуждали их в течение длительного времени ходить на корточках так называемым гусиным шагом, стоять в положении «полуприсяд», тряпкой мыть пол, не разрешая сгибать им ноги в коленных и тазобедренных суставах», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Также, узнав, что один из осужденных был успешным бизнесменом, «активисты» стали вымогать у него деньги.



Отметим, что уголовные дела в отношении еще троих осужденных будут рассматриваться отдельно, так как они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.