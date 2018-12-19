Три свердловские организации получили премии Правительства РФ

13:06 | 21.12.2018

karta21vek.ru

Три организации Свердловской области: Уральский оптико-механический завод, Северский трубный завод и Областной центр реабилитации инвалидов – получили премии Правительства РФ за высокое качество продукции и услуг.



В этом году на награды претендовали 282 российские организации, победили 11 из них, которые прошли двухступенчатую экспертную оценку. Отметим, что премиями награждают организации, работающие в стратегически важных отраслях: авиации, судостроении, энергетике и других.



Награды вручил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.



«Больше стало областей, где работают наши лауреаты. Это по-прежнему очень разные отрасли промышленности: фармацевтика, производство медицинского оборудования, электроэнергетика, включая солнечную генерацию, судостроение, авиаперевозки, производство авиадвигателей, пищевая промышленность. И, что очень важно, впервые лауреатом стала организация, которая занимается реабилитацией инвалидов. Считаю это знаковым событием, поскольку такого рода организации не просто делают очень важное дело, но делают его настолько хорошо, что могут быть примером для всей страны», – отметил премьер-министр.