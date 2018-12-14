В Екатеринбурге снимут фильм о людях с инвалидностью

14:12 | 16.12.2018

Фото: infovoronezh.ru

Благотворительный фонд «Другой мир», реализующий проекты по воплощению желаний людей с инвалидностью, объявил о реализации новой программы «Вслед за мечтой», которая осуществляется при поддержке президентских грантов. Её основу составит серия кинокартин о личностях, которым чужды состояния бездействия и безысходности. Именно их потенциал и неудержимую энергию стремится показать на экранах страны Президент фонда Наталья Заиченко. По ее словам, знакомство с маломобильными гражданами началось с понимания того, что они способны сделать намного больше, чем условно-здоровый человек.



Свердловская область полна интересных и талантливых людей, которые несмотря на свое заболевание немало достигли и не собираются останавливаться. Работа над фильмом должна нести пользу как автору, так и обществу в целом. Это является важнейшим критерием конкурсного отбора. Съемочный процесс будет осуществляться на базе уральской киностудии, а возглавит его молодой режиссер Кирилл Павлов. На счету мастера множество призовых мест на региональных и федеральных конкурсах. Демонстрация кинолент планируется на местных телеканалах, а также в кинотеатре «Салют» перед сеансами мировых премьер.



Целью фонда в этом проекте помимо всего вышеперечисленного является реализация мечты героев. Поэтому приглашаются к сотрудничеству все неравнодушные лица Екатеринбурга. Кастинг уже стартует на сайте фонда (dmir.life) и в группах в социальных сетях. Принять участие может каждый, кто намерен изменить мир к лучшему.