Екатеринбуржца, выбросившего с балкона соседскую собаку, накажут обязательными работами

16:16 | 14.12.2018

wildfrontier.ru

180 часов обязательных работ получил екатеринбуржец Вячеслав Бутаков за жестокое обращение с животным, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В июле этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с балкона дома на улице Чердынской соседскую таксу по кличке Чип. Животное забежало в его квартиру, так как дверь не была заперта.



Упав с высоты пятого этажа, собака получила множественные переломы, что расценивается как увечье.