Дорожники предупреждают уральцев о снегопаде и метели

15:31 | 21.11.2018

ФКУ «Уралуправтодор» предупреждает жителей Уральского федерального округа о возможном ухудшении дорожных условий. По информации синоптиков, 21-23 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Тюменской, Курганской областях ожидается снег, местами метель, ветер может достигать 18 м/с.



На федеральных трассах работают 35 метеостанций и 90 видеокамер, которые фиксируют состояние проезда. Автомобилистов просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.