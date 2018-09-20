Кафедру шахматного искусства в УрГЭУ возглавит гроссмейстер Карпов

21:34 | 20.09.2018

rus.bg

Чемпион мира по шахматам, гроссмейстер и депутат Госдумы Анатолий Карпов возглавит кафедру шахматного искусства, которая появится в Уральском государственном экономическом университете в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе УрГЭУ, скоро руководство вуза будет подбирать преподавателей для новой кафедры и разрабатывать образовательные программы для этого направления.



Отметим, что создать в экономическом университете шахматную кафедру Силину предложил сам Карпов. Это было летом прошлого года, когда в университете проходила отчетно-перевыборная конференция Федерации шахмат Свердловской области. Подобная кафедра уже работает в Самарском государственном техническом университете.



Как отметил Яков Силин, кафедра обязательно нужна университету, так как игра в шахматы развивает в будущих экономистах способность планировать и достигать цели при минимальных ходах.



«Выдающийся шахматист прогнозирует до двенадцати ходов, выдающийся руководитель должен прогнозировать три-четыре хода. Экономика и шахматы, прогнозирование, аналитика — это единый процесс», — подытожил Силин.