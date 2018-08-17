В Свердловской области группу подростков подозревают в жестоком убийстве молодого человека

11:12 | 19.08.2018

vyatka-grad.ru

В Березовском расследуется жестокое убийство 20-летнего мужчины. Подозреваемыми стали пятеро подростков, самому младшему – 14 лет, старшему – 16 лет. Следственным отделом по городу Березовскому возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, у одного из фигурантов уголовного дела уже есть судимость, а при этом еще двое никогда не состояли на учете. В компании мальчиков находилась девочка 13 лет. На время следствия трое из задержанных подростков будут находиться под подпиской о невыезде, подросток с судимостью будет помещен под стражу.



Отметим, что тело молодого человека было найдено за гаражами. Он скончался от черепно-мозговой травмы.