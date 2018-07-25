Новости дня
11:47 | 27.07.2018
Фото: newsae.ru
Куйвашев выделил на ремонт системы водоснабжения Полевского и Сысерти 12 млн рублей
Выделенные из резервного фонда деньги позволят Сысертскому городскому округу произвести ремонт водопроводных сетей в посёлке Большой Исток. Сети посёлка давно исчерпали свой эксплуатационный ресурс и работают лишь на честном слове — конструктивном запасе прочности. Дальнейшее затягивание с их ремонтом грозит увеличением числа аварийных ситуаций, частыми перебоями с водоснабжением и ростом трат на постоянные мелкие ремонты. В Полевском деньги пойдут на реконструкцию подземных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, проходящих вдоль улицы Трояна. После того, как все подземные работы по ремонту коммуникаций будут завершены, здесь начнется благоустройство пешеходного бульвара, произойдёт это уже в 2019 году.
Выделение средств из резервного фонда правительства на модернизацию сферы ЖКХ — это регулярная практика региона. В этом году объем финансирования, направленный на эти цели муниципалитетам региона, составит около 320 миллионов рублей.
Напомним, что в 2017 году 26 муниципальных образований региона получили поддержку правительства области в вопросах модернизации сферы ЖКХ.
© «Вечерние Ведомости»
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