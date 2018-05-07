Сотни екатеринбуржцев станцевали «Вальс Победы»

Сегодня на площадке перед Уральским государственным экономическим университетом прошла акция «Вальс Победы», участие в которой приняли несколько сотен человек: дети, студенты, преподаватели, люди старшего поколения.Как отметили в пресс-службе вуза, акцию, придуманную в УрГЭУ уже переняли другие регионы. Вальсы проводят в Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, а в этом году присоединился город Атырау (Казахстан).Для танца в этом году выбрали песню «Ах, эти тучи в голубом». После вальса танцующие выстроились в буквы, которые образовали слово «Мир», а завершилось все запуском воздушных шаров.