На Урале стартовал экологический конгресс

16:40 | 3.04.2018

Сегодня в Екатеринбурге начался Третий Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов». На протяжении двух дней специалисты из России, Белоруссии, Казахстана и Китая будут обсуждать внедрение «зеленой экономики», роль волонтеров, экоустойчивую архитектуру и многое другое. Ожидается, что в конгрессе примет участие более 1 тысячи человек.



По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, за последние пять лет выбросы в атмосферу в регионе снизились на 17 %, сброс неочищенных вод — на 20 %.



— Свердловская область не на старте, она давно включилась в этот процесс и вырвалась вперед, — отметил член совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации РФ Николай Чуркин.



В ходе конгресса Алексей Кузнецов, а также гендиректор СУМЗа Багир Абдулазизов получили медали Ломоносова «За вклад в науку и экологию».





Фото: t-delta.ru