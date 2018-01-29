Сервис краткосрочной аренды автомобилей открылся в Екатеринбурге

12:28 | 31.01.2018

30 января в Екатеринбурге начал работать сервис краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг). По словам представителей компании, открытие сервиса в столице Урала связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу. На данный момент каршеринг также представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде.



Арендовать машину могут водители, достигшие 21 года, со стажем управления автомобилем не менее двух лет. Одна минута пользования стоит 7 руб. Оформить аренду можно с помощью мобильного приложения. В тариф включены расходы на страховку, бензин, стоянку и обслуживание машины.





Фото: gibdd.net.ru