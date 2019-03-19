Курган: новости дня
15:07 | 21.03.2019
Желающих занять кресло мэра Кургана пока нет
При этом прошла уже половина срока, отведенного для подачи заявок. Конкурс стартовал 15 марта. Документы для участия принимаются до 25 марта включительно.
На 4 апреля назначено итоговое заседание конкурсной комиссии. А на следующий день запланировано заседание Курганской городской думы, где депутаты тайным голосованием изберут мэра.
Напомним, что 4 марта глава города Сергей Руденко ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал этот пост с 2014 года.
В Кургане внедрена одноглавая система управления. Новый мэр возглавит администрацию. Полномочия главы города и председателя думы будут разделены.
© «Вечерние Ведомости»
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