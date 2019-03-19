Желающих занять кресло мэра Кургана пока нет

15:07 | 21.03.2019

Претендентов, желающих занять мэрское кресло областного центра Зауралья, пока не нашлось. В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы города Кургана на 21 марта не поступило ни одной заявки. Об этом сообщает служба информации «Область 45» со ссылкой на секретаря комиссии Инесса Рачёнок.



При этом прошла уже половина срока, отведенного для подачи заявок. Конкурс стартовал 15 марта. Документы для участия принимаются до 25 марта включительно.



На 4 апреля назначено итоговое заседание конкурсной комиссии. А на следующий день запланировано заседание Курганской городской думы, где депутаты тайным голосованием изберут мэра.



Напомним, что 4 марта глава города Сергей Руденко ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал этот пост с 2014 года.



В Кургане внедрена одноглавая система управления. Новый мэр возглавит администрацию. Полномочия главы города и председателя думы будут разделены.