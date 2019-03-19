Природоохранная прокуратура Кургана возбудила дела на руководство Шуховского полигона

14:29 | 21.03.2019

Курганская природоохранная прокуратура вновь выявила в деятельности Шуховского полигона ТБО нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.



По данным надзорного ведомства, в нарушение санитарных и противопожарных требований ограждение на полигоне частично повреждено, не обеспечивается надлежащий контроль за составом поступающих отходов и не осуществляется необходимая дезинфекция колесной техники, транспортирующей отходы. Административные и складские помещения оказались не защищены установками автоматической пожарной сигнализации и не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.



Директору предприятия внесено представление, а также в отношении него и самого юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и ч.1 ст.20.4 («Нарушение требований пожарной безопасности») Кодекса РФ об АП. Статьи предусматривают наказание в виде крупных штрафов.