Шумков поручил пускать всех на спортобъекты, построенные в рамках нацпроекта: «Население должно иметь туда максимально открытый доступ»

15:35 | 20.03.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поручил, чтобы на построенные в рамках реализации программ нацпроекта «Демография» спортивные объекты, допускали не только спортсменов, но и население. Об этом он заявил на заседании президиума регионального правительства.



«Я бы хотел, чтобы вся эта инфраструктура была максимально доступна для простых ребят, для населения, чтобы жители Курганской области могли заниматься физкультурой на объектах, которые строит правительство региона. Население должно иметь туда максимально открытый доступ», — потребовал глава региона.



По данным пресс-службы губернатора, на реализацию регионального проекта «Спорт — норма жизни» в 2019 году предусмотрено финансирование из федерального и областного бюджетов в объеме 279,4 млн руб. На эти средства в городе Петухово и рабочем поселке Мишкино уже в этом году построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы, в 11 муниципальных образованиях оборудуют новые типовые площадки для ГТО, в городах и районах установят 13 хоккейных коробок, у Курганской ДЮСШ №3 появится футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками.