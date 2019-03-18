Курган: новости дня
15:35 | 20.03.2019
Фото пресс-службы губернатора Курганской области
Шумков поручил пускать всех на спортобъекты, построенные в рамках нацпроекта: «Население должно иметь туда максимально открытый доступ»
«Я бы хотел, чтобы вся эта инфраструктура была максимально доступна для простых ребят, для населения, чтобы жители Курганской области могли заниматься физкультурой на объектах, которые строит правительство региона. Население должно иметь туда максимально открытый доступ», — потребовал глава региона.
По данным пресс-службы губернатора, на реализацию регионального проекта «Спорт — норма жизни» в 2019 году предусмотрено финансирование из федерального и областного бюджетов в объеме 279,4 млн руб. На эти средства в городе Петухово и рабочем поселке Мишкино уже в этом году построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы, в 11 муниципальных образованиях оборудуют новые типовые площадки для ГТО, в городах и районах установят 13 хоккейных коробок, у Курганской ДЮСШ №3 появится футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками.
© «Вечерние Ведомости»
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