Улицу Ленина в Кургане перекроют на несколько дней

11:48 | 20.03.2019

В Кургане с 21 по 23 марта для проведения ремонтно-восстановительных работ перекроют движение транспорта по улице Ленина, на участке от Пушкина до Коли Мяготина. Об этом информирует горожан «Водный союз».



Завтра сотрудники компании планируют отремонтировать водовод у дома №33 на улице Ленина. Для проведения работ на линии холодного водоснабжения временно ограничат водоснабжение нескольких домов.



Так, с 10 часов и до 21 часа 21 марта возможно отключение холодной воды в доме № 124 по улице Коли Мяготина и в домах № 31 и № 33 по улице Ленина.



Как уточнили в «Водном союзе», после завершения работ подачу воды восстановят в полном объеме. Восстановление благоустройства будет выполнено в зимнем варианте.