В департаменте образования Зауралья пройдет оптимизация топ-менеджмента и изменится структура

11:35 | 19.03.2019

В департаменте образования и науки Курганской области с 8 апреля вступает в силу новая структура ведомства, сформированная по указу губернатора региона. Изменения связаны с внутренним штатным расписанием, сокращением кадров и с экономией бюджетных средств, уточнили в пресс-службе департамента.



В частности, в результате пересмотра штатного расписания произошло перераспределение полномочий между отдельными структурными подразделениями, оптимизация топ-менеджмента органа власти. Вместо ставки четырех заместителей директора остались только две. Должность первого заместителя упраздняется.



Также в департаменте уточнили, что будет создано новое управление общего и профессионального образования, призванное проводить совместную воспитательную работу, начиная с дошкольного возраста, обеспечивать тесное взаимодействие на всех уровнях образования.



«В современных условиях требования к системе управления меняются, — комментирует директор Департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов. — И чтобы идти в ногу со временем и соответствовать изменениям извне, необходимо ее периодически донастраивать, оптимизировать под новые задачи и реалии, хотя в сфере образования оптимизационные процессы происходят непрерывно. Считаю, что эта работа в сфере образования должна начинаться именно с управленческих структур. Поэтому экономить начали с себя».