В Кургане ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1-ой степени опасности

11:14 | 19.03.2019

В Кургане объявлено предупреждение о наступлении неблагоприятных метеорологических условий 1-ой степени опасности. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на прогнозы зауральского гидрометцентра.



По прогнозу синоптиков, до 16 часов 21 марта на территории областного центра будут сохраняться метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Загрязняющие вещества будут накапливаться в приземном слое атмосферы.



Отметим, что 1-ая степень опасности НМУ передается, если ожидается превышение концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК (предельно допустимая концентрация).



Предприятиям рекомендовано изменить режим работы и сократить выбросы веществ в атмосферу. Населению советуют ограничить пребывание на улице, проводить проветривание помещений только кондиционерами, занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах.