В Кургане 1 апреля стартует месячник по санитарной очистке города

16:44 | 6.03.2019

Фото kurganobl.ru

Месячник по санитарной очистке Кургана стартует 1 апреля и продлится до 30 апреля. А проведение общегородских субботников запланировано на 18, 19 и 20 апреля. Соответствующее постановление подписано администрацией города.



За месяц от мусора планируют очистить дороги, тротуары, придомовые территории и территории, прилегающие к офисам, зданиям и предприятиям, рассказали в мэрии. В парках и скверах побелят деревья, приведут в порядок газоны. Также в городе отмоют заборы и ограждения, очистят и покрасят бордюры, приведут в порядок остановки и малые архитектурные формы. Работа по уборке прилегающих территорий будет организована и в школах, детских дошкольных и спортивных учреждениях и объектах культуры.



Руководителям управляющих организаций и председателям ТСЖ, ЖСК, ТОСов рекомендовано организовать субботники на своих территориях, провести уборку дворов и площадок для установки мусоросборных контейнеров, побелку деревьев, подготовку газонов, клумб и вазонов к посадке цветов.



Принять участие в месячнике и субботниках рекомендовано и руководителям всех предприятий и организаций города, а также собственникам индивидуальных жилых домов.