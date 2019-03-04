В больницах Курганской области не хватает более 430 врачей. Медиков зазывают жильем, зарплатой и добрым отношением коллег

12:27 | 6.03.2019

В медицинских организациях Курганской области вакантно 432 места специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Такие данные опубликовала пресс-служба регионального департамента здравоохранения.



Практически все подведомственные департаменту организации нуждаются во врачах. Самыми востребованными специалистами остаются акушеры-гинекологи и врачи-терапевты.



Ведомство готово многое предложить взамен. «Это не только денежные субсидии и предоставление служебного жилья, но и доброе отношение коллег, наставничество для молодых врачей и обмен опытом, — подчеркнули в департаменте. — Жильем, достойной заработной платой и комфортным рабочим местом врачей готовы обеспечить и городские медицинские организации, и центральные районные больницы области».