Парламент Зауралья согласовал две кандидатуры на должности вице-губернаторов

11:03 | 8.02.2019

Сегодня, 8 февраля, на внеочередном заседании Курганской областной думы парламентарии согласовали две кандидатуры на посты вице-губернаторов.



Депутаты единогласно одобрили назначение Сергея Пугина на должность первого заместителя губернатора и директора Департамента агропромышленного комплекса. В команде бывшего главы региона Алексея Кокорина он занимал этот же пост.



Избавился от приставки о.и. и Константин Ермаков. Народные избранники также поддержали его кандидатуру на пост заместителя губернатора и начальника Финансового управления. Как отметил вице-губернатор Владислав Кузнецов, он прошел согласование в Минфине РФ.