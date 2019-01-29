Фармацевтический завод «Велфарм» в Кургане поймали на загрязнении воздуха

13:35 | 1.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура привлекла фармацевтический завод ООО «Велфарм» к административной ответственности за выброс вредных веществ в атмосферный воздух.



Как уточнили в областном надзорном ведомстве, предприятие осуществляло выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отсутствие на это разрешения. Отметим, завод выпускает лекарства разнообразных фармакотерапевтических групп.



По данному факту в отношении гендиректора общества и юридического лица возбуждены производства по делам об административных нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.21 Кодекса РФ об АП. Виновные лица привлечены к административной ответственности, но в виде предупреждения, так как совершили правонарушения впервые.



Всего за 2018 год по аналогичным основаниям природоохранная прокуратура возбудила 40 дел об административных правонарушениях. Вопрос фактического устранения нарушений закона поставлен на контроль.