Зауральские полицейские спасли застрявших на зимней трассе пенсионеров из Сухого Лога

13:42 | 24.12.2018

Пожилые жители Сухого Лога выразили искренние слова благодарности зауральским инспекторам ДПС Михаилу Невзорову и Сергею Конькову за проявление неравнодушия и спасение на зимней трассе после ДТП 7 декабря. Свое обращение пенсионеры направили на адрес начальника областной Госавтоиспекции.



Авария произошла в районе села Падерино Далматовского района. Не справившись с управлением, водитель съехал с дороги. К моменту прибытия полицейских проезжающие мимо люди уже помогли выбраться из сугроба. Продолжить движение дальше они не смогли из-за поломки автомобиля. Вызвать эвакуатор было невозможно из-за отсутствия мобильной связи. Пенсионеры оказались в безвыходной ситуации.



«Погода в тот день была морозной, автомобиль не заводился и пожилые люди уже достаточно промерзли к прибытию госавтоинспекторов, — рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области. — Полицейские обогрели их в патрульном автомобиле, попытались вызвать эвакуатор. Дело это оказалось нелегким, помощь прибыла лишь спустя 3 часа из того же города, где проживали попавшие в происшествие люди. Сотрудники ГИБДД были все это время рядом, старались всячески поддерживать пожилых людей».