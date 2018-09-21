Кокорин: «Напрашивается вопрос о создании промышленного кластера»

11:35 | 25.09.2018

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин сообщил о необходимости создания в регионе промышленного кластера по производству буровых машин. Данную инициативу он озвучил после посещения предприятия «Буровые машины Кургана» и завода по выпуску и ремонту нефтепромыслового оборудования «Варел НТС».



«Напрашивается вопрос о создании в перспективе промышленного кластера предприятий по производству бурового оборудования. Это было бы неплохо, но нужно разговаривать на эту тему с собственниками предприятий. Здесь есть двусторонний интерес, и в перспективе из этого может что-то хорошее получиться», — подчеркнул глава региона.



Напомним, в Курганской области созданы и активно работают только два кластера — арматурный и медицинский.



Фото kurganobl.ru