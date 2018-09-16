В зауральском детском саду завхоз два года переводила на свой счет деньги учреждения. Теперь ей грозит срок

16:00 | 19.09.2018

Ajnj^ kaluga-poisk.ru

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения крупной суммы денег в одном из сельских детских садов. В пропаже денег обвиняют завхоза учреждения.



Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, используя служебное положение и имея доступ к финансовым средствам, женщина в течение двух лет переводила на свой счет деньги, предназначенные на хозяйственные нужды. В общей сложности ей удалось украсть более 240 тысяч рублей. Завхозу грозит до 6 лет лишения свободы.