В Кургане охранник Православной ярмарки предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений

16:31 | 14.08.2018

В Кургане перед судом предстанет охранник Православной ярмарки, которая проходила в начале лета в Городском саду. Житель Кетовского района обвиняется в том, что 6 июня он похитил ювелирные украшения у одного из участников рынка.



В ходе предварительного расследования установлено, что охранник зашел в палатку организаторов ярмарки и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, открыл стоящий на полу чемодан и украл из него серьги, кольца, бусы, браслеты и другие драгоценности ООО «Покрова» на общую сумму 95 263 рубля.



Обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. В случае признания его судом виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.