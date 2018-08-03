На оживленных перекрестках Кургана появляются обзорные камеры наблюдения

12:06 | 7.08.2018

В Кургане планируют установить на оживленных перекрестках еще 6 обзорных камер видеонаблюдения, призванных следить за безопасностью на дорогах города и фиксировать нарушения. Сегодня, 7 августа, одна из новых камер была установлена на перекрестке улиц Некрасова и Машиностроителей.



По информации администрации областного центра, на сегодняшний день на улицах города функционирует 14 обзорных камер. Видеонаблюдение уже ведется на перекрестках улиц Коли Мяготина и Пролетарской, Красина и Коли Мяготина, Машиностроителей и Голикова.



Новые комплексы следят за оперативной обстановкой на дорогах и прилегающих к ним территориях. В отличие от системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, система обзорного видеонаблюдения фиксирует все, что попало в поле ее объектива. Такие камеры позволят быстрее находить объявленные в угон машины, уточнять обстоятельства ДТП и более качественно отслеживать ситуацию на дорогах.



Полученная с камер информация в течение 30 дней будет доступна всем службам, которые следят за оперативной обстановкой города: УМВД, ГИБДД, Единой дежурно-диспетчерской службе и другим.



Фото kurgan-city.ru