В Курганской области 7 зауральцев заразились клещевым энцефалитом, 10 — боррелиозом

11:02 | 6.08.2018

В Курганской области зарегистрированы и лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Все пострадавшие — взрослые. Они не были привиты. Также зафиксировано 10 случаев заболевания клещевым боррелиозом среди взрослых. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.



По состоянию на 6 августа в медицинские организации области по поводу укусов клещей обратился 3181 житель (78 за прошедшую неделю), в том числе детей — 862 (19 за прошедшую неделю). Укусы клещей зарегистрированы на всех административных территориях.



Привиты против клещевого вирусного энцефалита на сегодня 43 125 зауральцев.