27-летнюю жительницу Кургана будут судить за организацию борделя

17:22 | 2.08.2018

Следственные органы СКР по Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы областного центра, которая обвиняется в организации занятия проституцией (п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ).



По версии следствия, с января 2017 года по февраль 2018 года она создала в Кургане заведение по оказанию платных интимных услуг, разработав механизм его функционирования. Путаны приносили девушке неплохой доход. В свой дом терпимости без зазрения совести она завлекала работать проститутками даже несовершеннолетних девушек.



Свою вину хозяйка притона признала полностью и активно способствовала расследованию уголовного дела. В ближайшее время она предстанет перед судом.