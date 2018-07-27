Празднование Дня ВДВ перенесут из Кургана на аэродром Логовушка

11:13 | 31.07.2018

Праздник в честь 88-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск пройдёт в четверг, 2 августа, на аэродроме Логовушка в Кетовском районе. Традиционная встреча у мемориала зауральцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX века, переносится на аэродром из-за реконструкции памятника, пояснили в пресс-службе главы региона.



В программе праздника показательные выступления летчиков, парашютистов и авиамоделистов, также мастерство продемонстрируют кинологи со своими четвероногими подопечными, спортсмены-каратисты. Все желающие на тематических площадках смогут пострелять в тире из пневматического оружия, лука и арбалета. На торжестве выступят лучшие зауральские музыканты и танцевальные коллективы. Отдельную площадку организуют и для детей. Участников праздника будут угощать солдатской кашей.



Старт намечен на 12 часов дня. В 10:30 от торгового центра «Звездный» на аэродром отправятся автобусы, проезд в них бесплатный. С 8:00 желающие смогут прыгнуть с парашютом.