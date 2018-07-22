СМИ: в правительстве Курганской области проходят обыски

14:54 | 24.07.2018

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что в здании правительства Курганской области силовики проводят обыски. По информации ТАСС, оперативно-разыскные мероприятия проходят в одном из кабинетов.



В местных СМИ появилась информация о том, что с обысками силовики пришли в кабинет вице-губернатора, директора Департамента экономического развития региона Сергея Чебыкина. Однако в приемной высокопоставленного чиновника ТАСС не подтвердили данную информацию. Никакой официальной информации по данному факту от силовых структур нет.