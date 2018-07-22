За лето в Кургане отремонтируют 105 тысяч квадратных метров дорог

11:29 | 24.07.2018

Этим летом в Кургане власти планируют отремонтировать около 105 тысяч квадратных метров дорог. Уже завершены работы по устранению дефектов на проспекте Голикова, улицах Бурова-Петрова, Гоголя, Васильева, Космонавтов, Щорса, Парижской Коммуны, Перова, Карбышева и Коли Мяготина. В настоящее время работы ведутся на улицах Тостановского и Гвардейской.



Также в рамках отдельных муниципальных контрактов планируется проведение работ на Ленина (от Мяготина до Советской), Тобольной (от Гоголя до Маркса) и Фарафонова (от Мостостроителей до детской поликлиники).



Помимо дорог, в 2018 году запланированы ремонты 28 дворов. 24 двора приведут в порядок по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». Три двора отремонтируют по программе «Основные направления благоустройства города Кургана на 2013–2020 годы». Общий объем выполненных работ составит 49 тысяч квадратных метров.