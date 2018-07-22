Курган: новости дня
11:29 | 24.07.2018
За лето в Кургане отремонтируют 105 тысяч квадратных метров дорог
Также в рамках отдельных муниципальных контрактов планируется проведение работ на Ленина (от Мяготина до Советской), Тобольной (от Гоголя до Маркса) и Фарафонова (от Мостостроителей до детской поликлиники).
Помимо дорог, в 2018 году запланированы ремонты 28 дворов. 24 двора приведут в порядок по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». Три двора отремонтируют по программе «Основные направления благоустройства города Кургана на 2013–2020 годы». Общий объем выполненных работ составит 49 тысяч квадратных метров.
© «Вечерние Ведомости»
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