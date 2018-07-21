Роспотребнадзор Зауралья: подтверждены 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом

14:10 | 23.07.2018

В Курганской области зарегистрированы и лабораторно подтверждены 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Все пострадавшие — взрослые. Никто из них не был привит, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За аналогичный период 2017 года таких пациентов насчитывалось 17.



Всего с начала сезона с подозрением на заболевание КВЭ в медицинские организации области госпитализированы 34 жителя, в том числе 3 ребенка.



Зарегистрированы 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом среди взрослого населения. В одном из случаев пострадавший заразился в Таиланде, остальные шесть — местные случаи заболевания. Состояние всех удовлетворительное, больных в тяжелом состоянии нет.



По состоянию на 23 июля в медицинские организации области по поводу укусов клещей обратились 2994 жителя, в том числе 820 детей. За аналогичный период 2017 года число обращений составляло 3430 человек. Укусы клещей зарегистрированы на всех административных территориях региона.