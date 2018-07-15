Зауралье готовится к проведению IX Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО

11:23 | 17.07.2018

В Курганской области начали подготовку к IX Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая состоится в регионе в сентябре. Главной темой выставки в этом году станет внедрение инновационных промышленных технологий в АПК.



По информации пресс-службы губернатора Зауралья, в Ледовом дворце имени Н.В. Парышева уральские регионы продемонстрируют достижения агропромышленного комплекса, представят сельскохозяйственную продукцию. Каждый субъект округа подготовит свой стенд. Также планируется развлекательная программа для посетителей.



Формируется обширная деловая программа. От субъектов округа принимаются предложения по наиболее актуальным вопросам, которые обсудят на семинарах и круглых столах.



Выставка пройдет под патронатом Аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.