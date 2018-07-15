Курганец прятался от судебных приставов в шкафу бывшей жены

10:42 | 17.07.2018

Курганские приставы смогли отыскать долго скрывающегося должника, задолжавшего банку 37 тысяч рублей. Несмотря на небольшую сумму долга, мужчина прибегал к киношным способам исчезнуть из поля зрения приставов: менял имена, брал фамилии бывших жен. Но его выдали опубликованные в социальных сетях фотографии.



Как рассказали в УФССП России по Курганской области, мужчина был официально разведен с супругой, что подтверждал штамп в паспорте. Проживала пара раздельно уже более года. Но в одной из соцсетей появилась фотография, где молодые люди были запечатлены вместе.

В поисках должника судебные приставы выехали к его бывшей жене. Открыв дверь, женщина стала уверять, что в квартире, кроме нее, никого нет. Тем не менее приставы все же решили осмотреть помещение.



«В одну из комнат дверь была заперта. Женщина пояснила, что в комнате спит ребенок, и попросила туда не входить. Пообещав, что они ни в коем случае не потревожат ребенка, судебные приставы все же заглянули в комнату, где их внимание привлек большой шкаф, из которого доносились шорохи. Ситуация оказалась очень курьезной: в шкафу от судебных приставов прятался должник. И даже после того, как мужчину нашли, он продолжал утверждать, что его перепутали с кем-то другим, что это не он и звать его не так», — рассказали в пресс-службе управления.



Выяснилось, что за 2017 год он трижды менял имя и фамилию. Чтобы избежать встречи с судебными приставами, брал фамилии своих бывших жен. Тем не менее личность должника была установлена. Неплательщика доставили в службу, где напомнили о необходимости погашения задолженности и предупредили об административной ответственности за неисполнение решения суда.