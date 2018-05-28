В Щучье 17-летнего подростка отсадили от Интернета на полгода и дали условный срок за экстремизм

12:55 | 30.05.2018

В Курганской области Щучанский районный суд приговорил 17-летнего жителя города к 3 годам лишения свободы условно и запретил пользоваться сетью Интернет 6 месяцев. Подросток признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении достоинства человека (ч. 1 ст. 282 УК РФ).



По данным регионального СУ СКР, в период с 29 июня 2016 года по 30 сентября 2017 года со своего ноутбука подросток размещал на личной интернет-странице в одной из социальных сетей экстремистские фотографии, аудио- и видеозаписи. Информация в материалах была направлена на возбуждение ненависти и вражды в отношении кавказцев, евреев, азиатов и лиц негроидной расы. В размещенных аудио- и видеозаписях также содержались призывы к экстремистской деятельности.



Кроме того, с 3 на 4 ноября 2017 года молодой человек разрисовал аэрозольным баллончиком с черной краской экстремистскими надписями фасады нескольких зданий в городе Щучье. Надписи содержали признаки возбуждения ненависти, вражды и розни по национальному признаку, а также негативно-оценочные высказывания в адрес представителей кавказских этнических общностей, с употреблением оскорбительной нецензурной лексики.



Свою вину в совершении инкриминируемых деяний подросток признал и активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений.

Приговор суда не вступил в законную силу.