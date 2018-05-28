По решению суда в Зауралье уничтожат более 22 000 нелегальных пачек сигарет из Киргизии и Казахстана

11:46 | 30.05.2018

В Курганской области по решению мирового суда Петуховского района уничтожат крупную партию нелегальных сигарет производства республик Киргизия и Казахстан в общем количестве 45 коробок.



Перевозчика сигарет, уроженца Республики Киргизии, суд оштрафовал в соответствии с ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ — нарушение правил оборота продукции в части отсутствия на ней маркировки в виде акцизной марки установленного образца, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.



Ранее иностранец был задержан на 464-м км автодороги «Иртыш» сотрудниками МО МВД России «Петуховский». Продукцию, по словам нарушителя, он перевозил исключительно для личных нужд. Полиция изъяла 22 480 пачек сигарет без маркировки. Вся табачная продукция будет уничтожена.