Медики Шадринской БСМП взбунтовались из-за низких зарплат: «Пагубное состояние, фельдшера уходят»

16:13 | 28.05.2018

В Курганской области с медицинскими сестрами, акушерками и фельдшерами Шадринской больницы скорой медицинской помощи, которые взбунтовались из-за низких зарплат, наконец-то заговорили чиновники. Как сообщает телекомпания «Область 45», накануне они встретились и открыто поговорили с представителями Департамента здравоохранения Курганской области, профсоюза, трудовой инспекции и с главврачом.



Сотрудники БСМП рассказали журналистам телекомпании, что в 2018 году многие стали получать меньшую заработную плату при том же объеме работы. По словам медиков, оклад повысился только на 25 %. Акушерская ставка повысилась с 5088 рублей до 6360, у медсестер — с 4864 до 6080 рублей, но при этом снизился процент стимулирующих выплат. Согласно указам президента России, заработная плата медперсонала должна быть повышена в 2018 году на 100 % от средней зарплаты по региону. Медики подсчитали — это 48 тысяч рублей. В департаменте получилась другая цифра — 24 тысячи рублей. Но на деле на руки шадринским медикам выдают всего 14–16 тысяч рублей.



«Заработная плата у фельдшеров составляет 15 тысяч. На станции скорой помощи пагубное состояние, фельдшера уходят. Поэтому приходится работать либо на 2 ставки, чтобы получать хотя бы 23 тысячи, либо на одну и получать всего 15 тысяч рублей», — рассказали чиновникам сотрудники скорой помощи.



Как доложила первый замдиректора Департамента здравоохранения региона Ирина Макарова в ходе встречи, в прошлом году Фонд обязательного медицинского страхования провел проверку начисления заработной платы и финансовых нарушений выявлено не было. Ревизоры департамента в текущем году тоже не нашли нарушений в части начисления денег.



«Дано поручение главному врачу в ближайшее время привести в порядок все трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним, ознакомить сотрудников с коллективным договором, еще раз проанализировать с юридической и финансовой службой, — рассказала обеспокоенным медикам Макарова. — Потому что, если недоработала в этой части медицинская организация, главный врач должен контролировать работу этих служб».



Также служба информации телекомпании сообщила, что в ходе встречи отчаявшиеся медики напомнили чиновникам о вопиющем факте, когда персоналу больницы в прошлом году пришлось подписывать документ, запрещающий им общаться с журналистами под угрозой увольнения. «У нас что, 1937 год?» — возмутился правозащитник Александр Андрюков. Главный врач Шадринской БСМП Вячеслав Лазарев приказ о запрете общения со СМИ не прокомментировал. «Я согласна, что это недопустимо, — прокомментировала Макарова. — По результатам обращения и выезда в медицинскую организацию мы видим недостатки и недоработки юристов, экономистов».



Подводя итоги встречи, Макарова отметила, что готова сотрудничать с правозащитниками, чтобы поднять тему уровня зарплаты на федеральном уровне. Также чиновница уверила, что департамент будет держать ситуацию на контроле.



Также скоро в Шадринскую БСМП нагрянут с проверкой инспекторы Государственной инспекции труда по Курганской области.