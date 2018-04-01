Через год в Зауралье заработает первый тепличный комбинат. Глава АПК: он обеспечит население экологически чистыми овощами

16:46 | 2.04.2018

В Сафакулевском районе в 2019 году планируют запустить современный тепличный комбинат, который станет первым сельхозпредприятием в Курганской области по производству овощей в закрытом грунте. Проект по созданию инфраструктуры, необходимой для функционирования агрокомплекса, уже утвержден в правительстве 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.



«В настоящее время в Курганской области производство овощей закрытого грунта не осуществляется, — отметил директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин. — Строительство подобного тепличного комбината в Сафакулевском районе позволит осуществить круглогодичное обеспечение населения экологически чистыми овощами закрытого грунта, произведенными местными сельхозтоваропроизводителями».



Проект разработан в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 года и будет способствовать импортозамещению. В рамках проекта по созданию инфраструктуры для агрокомплекса планируется в сжатые сроки обеспечить присоединение объекта к электросетям, построить газопровод, водопровод, подъездную дорогу протяженностью 2,7 км. А также обеспечить соответствие автомобильной дороги от федеральной трассы «Иртыш» от города Щучье до села Мартыновка необходимому классу покрытия для передвижения по ней транспорта большой грузоподъемности. Эту работу планируют провести с апреля по сентябрь 2018 года.



Департамент агропромышленного комплекса выступает заказчиком проекта по созданию инфраструктуры. По предварительным подсчетам, на его реализацию потребуется 220 млн рублей.



Как отметил Сергей Пугин, строительство тепличного комплекса идет с опережением плана. На площади 12,5 га забито свайное поле, на объект завезены металлоконструкции, параллельно осуществляется отсыпка грунта. С 2019 года тепличный комплекс будет производить около 10 тысяч тонн в год экологически чистых овощей в зимних теплицах.