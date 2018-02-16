Деньги есть, но вы их не… В Зауралье учителя до сих пор не могут получить заработанное

В Звериноголовской школе зреет бунт — учителя, которые ранее заявляли о невыплате им стимулирующей части заработной платы, вновь готовы прекратить работу, сообщаетСитуации, сложившейся в школе, не один день, длится она с конца прошлого года. Кто только не предпринимал попыток урегулировать этот вопрос. Лично обещал разобраться с проблемой губернатор Курганской области Алексей Кокорин, после чего педагогам пообещали выплатить их законные деньги. Затем прошла волна увольнений как местных районных, так и крупных областных чиновников. Из-за скандала лишилась своей должности Наталья Бобкова — бывший руководитель областного департамента образования и науки.И вот снова ситуация накаляется. «Если до 26 февраля нам не будут выплачены наши законные надбавки, мы не выйдем на работу», — сказали по телефону журналисту «Накануне.RU» сельские учителя.Напомним, что педагоги Звериноголовского района Курганской области записывали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, требуя разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Суть проблемы в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30 %, при этом без выплаты ее стимулирующей части. После обращения учителей к президенту губернатор региона Алексей Кокорин крайне негативно высказался о действиях чиновников муниципалитета. В муниципалитет было дополнительно направлено 2,7 млн рублей, однако и эти деньги потерялись в пути. Вмешивался в ситуацию и прокурор области Игорь Ткачев. И снова обещания того, в скором времени бастующие учителя получат свои законные надбавки к зарплате, но денег как не было, так и нет до сих пор.Фото: Накануне.RU