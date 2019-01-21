По данным СМИ, загоревшееся в Черном море судно не могло зайти в порт из-за санкций

12:16 | 23.01.2019

Одному из кораблей, загоревшихся 21 января, был запрещен вход в порт Темрюк в Краснодарском крае, сообщает Reuters. Поэтому судам Candy и Maestro, шедшим под флагом Танзании пришлось перегружать топливо в открытом море. В итоге возник пожар, погибли по меньшей мере десять человек, еще несколько пропали без вести, 12 человек удалось спасти, их доставили в Керчь.



Как сообщают источники агентства, танкеры попали под американские санкции из-за поставок топлива в Сирию.