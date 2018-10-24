Упавший кран пробил пятиметровую дыру в палубе авианосца «Адмирал Кузнецов»

16:14 | 30.10.2018

Упавший с плавучего дока кран пробил дыру 4 на 5 метров в палубе авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом агентству РИА Новости рассказал глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов. «Но при этом это конструкции, которые ремонтируются легко и быстро», — сказал Рахманов.



В Мурманске в ночь на 30 октября при выходе «Адмирала Кузнецова» из плавдока на 82-м судоремонтном заводе док затонул. На авианосец упал строительный кран. В результате инцидента пострадали четыре человека, еще один человек пропал без вести, передает РБК.