В Дагестане полицейские устроили «дуэль» на табельных пистолетах, ранив друг друга и прохожего

13:52 | 11.05.2018

Следователи в Дагестане разбираются в обстоятельствах «дуэли» на табельных пистолетах двух полицейских в Избербаше, в ходе которой оба стража порядка, а также прохожий получили ранения, сообщили в Следственном комитете, передает «Интерфакс».



«В неслужебное время в ходе возникшего конфликта они произвели друг в друга выстрелы из табельного оружия, в результате чего оба получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, огнестрельное ранение получил местный житель, который пытался пресечь конфликт между полицейскими, отметили в СК.