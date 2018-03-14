Лидеры США, Британии, Франции и Германии заявили о единой позиции по «делу Скрипаля»

11:40 | 16.03.2018

Лидеры четырех стран — премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп — подписали совместное заявление, из которого следует, что разумной альтернативы «российскому следу» в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не существует, передают «Ведомости».



Авторы сочли использование против Скрипаля боевого отравляющего вещества, разработанного в России, первым применением такого химиката в Европе «со времен Второй мировой войны». «Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — говорится в заявлении, сообщает РБК.



Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Их обнаружили в тяжелом состоянии в британском Солсбери 4 марта, напоминает iz.ru.