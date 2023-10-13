Не наладили раздельный сбор — значит, мусорный полигон будет. Не под Сысертью, так в другом месте

Владислав Постников © Вечерние ведомости

По поводу планируемого мусорного полигона под Сысертью, который (вполне обоснованно) вызвал возмущение общественности вот что хочу сказать. Проблема обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — это проблема, которая может решиться только совместными усилиями общества и государства. Потому что от обычных граждан, как ни крути, потребуются некоторые усилия — в самостоятельной сортировке отходов.Сейчас можно констатировать, что сортировка отходов ни гражданами, ни государством не отлажена. Большая часть ТКО по-прежнему уходит на свалки, а все эти разговоры про «эко-кластеры» — не более чем красивые слова. Ну не может быть эко-кластера и качественной переработки, когда весь мусор сваливают в одну кучу.Со стороны общества я вижу попытки отдельных активистов и небольших общественных организаций внедрить раздельный сбор мусора. Но их ресурсы не сопоставимы с ресурсами государства, для которого экология никогда не была в приоритете, в последние два года — тем более. Оно и понятно — вводить дополнительные требования для граждан, пусть даже в таких вещах как раздельный сбор мусора, это значит наталкиваться на дополнительное недовольство. Которого на фоне повышения цен и прочих раздражающих народ событий в последнее время и так хватает.Помнится, в 2019 году на одной из Народных трибун, которые проводил ныне покойный Геннадий Бурбулис, я задавал спикеру Заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной вопрос о том, что делают законодатели на областном уровне для внедрения раздельного сбора мусора и мусоросортировки (ведь необязательно дожидаться федералов — у нас есть возможность менять своё, региональное законодательство). Получил невразумительный ответ. И, как показали эти четыре года, ничего по сути в этом направлении властями Свердловской области сделано не было. Со своей стороны я хотя бы приучился сортировать и не выбрасывать на помойку пластик и стекло. Но усилий одного гражданина тут недостаточно без системных действий государства... А государство по-прежнему живёт ощущением, что земли у нас много — места для свалок хватит...При нынешнем уровне развития мусоропереработки новый мусорный полигон для Екатеринбурга всё равно где-то придётся строить. Не в Сысертском так в другом районе. Вопрос лишь в том, как далеко это будет от Екатеринбурга и, как следствие, как много за это будут екатеринбуржцы платить. Лично моё мнение — портить красивые пейзажи Сысертского района с его горами, лесами и природными парками свалкой мусора как минимум глупо. Лучше уж куда-нибудь на восток области, в сторону Тюмени. Да, лучше бы его вообще не строить, но тут мы возвращаемся к написанному выше — времени, чтобы приучить народ не выбрасывать всё в один контейнер и построить мусороперерабатывающие заводы, банально нет.